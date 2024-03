In noaptea de 30 spre 31 martie, Romania trece la ora de vara

In noaptea de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, trecem la ora de vara 2024. Trecerea la ora de vara se face in ultima zi a lunii martie, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora, ora 3:00 devenind ora 4:00.Trecerea la ora de vara 2022 se face la o saptamana dupa echinoctiul de primavara, cand ziua a fost egala cu noaptea.In Romania ora de vara a fost introdusa prima oara in 1932 (intre 22 mai - 2 octombrie). Din 1933 si pana in 1940, cand s-a renuntat la acest obicei, ora de ... citește toată știrea