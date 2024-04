In perioada urmatoare, in pietele agroalimentare din Constanta se va comercializa carne de miel

In perioada 25.04.2024 - 04.05.2024, in pietele agroalimentare din Constantase va comercializa carne de miel pentru Sarbatorile Pascale, de la producatori avizati de Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta. In acest sens, vor fi puse la dispozitie locuri in halele de lactate din Piata Grivita si Piata Tomis III.Carnea provine de la ferme din judetele Constanta si Tulcea, de la animale sacrificate in abatoare autorizate, iar medici veterinari de la Directia ... citește toată știrea