In primele 9 luni ale anului, politistii au intervenit in aproape 100 de mii de cazuri de violenta domestica

In primele 9 luni ale acestui an, politistii au emis 10.246 de ordine de protectie provizorii, 4.133 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de catre instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 99.837 de cazuri de violenta domestica, dintre care 48.624 in mediul urban si 51.213 in mediul rural.Prevenirea si combaterea violentelor de orice fel reprezinta un domeniu prioritar de actiune pentru Politia Romana, ce presupune concentrarea eforturilor ... citește toată știrea