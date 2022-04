Directorul general al Crucii Rosii Romane, Ioan Silviu Lefter, a declaratca in Romania ar putea ajunge un grup mai mare de refugiati din Ucraina dacase intensifica luptele din estul tarii vecine."Daca se intensifica luptele in partea de est a Ucrainei, ne asteptam si la un scenariu negru, care ar presupune intrarea in tara a unui grup mai mare de refugiati din Ucraina si asta presupune sa fim pregatiti pentru o situatie de acest fel".In perioada 27 februarie - 31 martie, Crucea Rosie Romana ... citeste toata stirea