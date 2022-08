Dupa o lunga asteptare, constantenii vor avea, in sfarsit, statii de autobuz. In cursul zilei de miercuri, 17 august a.c., a fost montata prima statie, in zona Dacia.Firma care se ocupa de montarea acestora este Belmar Prod, o societate infiintata de Bita Iosif, fost ... citeste toata stirea