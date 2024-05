In SUA, marijuana va fi inclusa in aceeasi categorie de risc cu paracetamolul

In SUA, marijuana va fi inclusa in aceeasi categorie de risc cu steroizii si paracetamolul. Dar aceasta reclasificare nu inseamna ca va fi legalizat consumul. Ci doar ca vor fi mai putine persoane arestate.In Statele Unite, drogurile sunt clasificate in cinci categorii. Marijuana era in prima si, totodata, cea mai stricta categorie. Tot aici se regasesc heroina, LSD si ecstasy, care induc rapid dependenta.Departamentul ... citește toată știrea