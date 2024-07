Incendiile se raspandesc in California, pe fondul unui val de caldura

Pompierii din California luptau vineri impotriva mai multor incendii pe fondul unui val de caldura, cu un nou incendiu izbucnit in apropierea celebrului parc national Yosemite, in timp ce s-au facut progrese semnificative pentru a controla un incendiu mai la nord, relateaza AFP.Temperaturi de pana la 47 de grade Celsius au fost inregistrate vineri in acest stat din vestul SUA, in contextul in care valul de caldura care loveste regiunea este aproape de varf."Caldura periculoasa este probabil ... citește toată știrea