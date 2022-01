Incendiu in apropierea localitatii Jijila: 10 hectare de vegetatie, mistuite de flacari

Salvatorii Sectiei de Pompieri Macin au fost solicitati sa intervina in seara zilei de luni, 24 ianuarie a.c., pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs in apropierea localitatii Jijila din judetul Tulcea.La fata locului s-au deplasat 16 subofiteri cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o autospeciala de prima interventie si comanda, precum si membri ai SVSU JijilaIncendiul a fost lichidat, dupa aproximativ 2 ore, in limitele gasite.In urma evenimentului a ars ... citeste toata stirea