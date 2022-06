Incendiu in Gara CFR Constanta. O locomotiva a luat foc

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit sambata, 11 iunie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Gara CFR Constanta. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au anuntat sambata, in jurul orei 10.36, ca au fost solicitati sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit in Gara CFR Constanta.Conform informatiilor primite de la ISU, incendiul se manifesta la o locomotiva situata pe lina ... citeste toata stirea