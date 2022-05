Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina in cursul noptii de sambata spre duminica, 7 spre 8 mai a.c., in statiunea Mamaia, pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la ventilatorul din baia unei camere a hotelului Romanic.Incendiul a fost lichidat in jurul orei 04:00, la o ora de la primul apel la 112. Acesta s-a manifestat la un ventilator din baia unei camere de hotel.La ... citeste toata stirea