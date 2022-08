Incendiu la o casa de schimb valutar in Tulcea! Video

Pompieri tulceni au intervenit in aceasta dimineata cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs in interiorul unei case de schimb valutar din municipiul Tulcea.Ajunsi la fata locului, incendiul se manifesta la etajul superior al unitatii valutare cu degajare mare de fum.S-a intervenit cu operativitate iar in scurt timp incendiul a fost localizat si lichidat folosindu-se si dispozitive speciale pentru degajarea fumului.Interventia fost una dificila si cu grad ridicat de risc ... citeste toata stirea