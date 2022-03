Incendiu la un bloc din Mamaia Nord. Printre evacuati sunt si refugiati ucraineni

Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc situat in Mamaia Nord, in zona Summerland. Printre evacuati se afla si refugiati din Ucraina. Incendiul a izbucnit in dupa-amiaza zilei de miercuri, 23 martie, intr-un apartament situat la etajul 9 intr-un bloc din Mamaia Nord. La fata locului au intervenit 30 de pompieri din cadrul ISU Constanta cu trei autospeciale de stingere u apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autoscara, doua echipaje SMURD, un echipaj ATPVM si un echipaj ... citeste toata stirea