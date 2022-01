Incendiu la un bloc din Medgidia, cinci persoane transortate la spital VIDEO

Azi, 28 ianuarie, in jurul orei 2:00, prin apel unic de urgenta 112, militarii de la ISU Contanta au fost sesizati cu privire la faptul ca in Medgidia, in blocul 3 TINER, situat pe strada Plevnei, este foarte mult fum pe casa scarii. Din primele momente au fost alocate 3 autospeciale de stingere, 1 autoscara, 3 SMURD B, 1 descarcerare, 1 autospeciala transport victime multiple si 3 ambulante din cadrul serviciului judetean de ambulanta.La ora 02:45, la nivelul spitalului Medgidia s-a activat ... citeste toata stirea