Incendiu puternic, soldat cu victime, la o casa in Eforie Nord

O persoana si-a pierdut viata si alte trei suferit arsuri in urma unui incendiu ce a cuprins o locuinta din Eforie Nord.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, pentru stingerea focului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma si un echipaj SMURD, iar in sprijinul acestora au sosit si trei autospeciale ale Serviciului de Ambulanta Judetean."Incendiul a fost localizat, iar in urma acestuia au rezultat patru victime, ... citeste toata stirea