Incep lucrarile de innisipare in sudul litoralului, segmentul Jupiter-Neptun-Balta Mangalia-Cap Aurora

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral a semnat contractele pentru executia lucrarilor aferente Lotului 8 - Jupiter - Neptun si Lotului 9 - Balta Mangalia - Venus - Aurora, care sunt incluse in proiectul cu finantare europeana "Reducerea Eroziunii Costiere, Faza II (2014-2020)".In urma finalizarii procedurii de licitatie firma castigatoare este compania olandeza Van Oord Dredging and Marine Contractors BV,Rotterdam cu peste 150 de ani de experienta in constructii hidotehnice marine, ... citeste toata stirea