Incep lucrarile de toaletare si corectie a arborilor in Constanta

Pe 1 noiembrie, incep lucrarile de toaletare si corectie a arborilor in municipiul Constanta.Aceste lucrari se realizeaza conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi in intravilanul localitatilor in perioada de repaus vegetativ a speciilor pentru a nu produce uscarea arborilor. Perioada de repaus vegetativ dureaza din octombrie-noiembrie pana in martie sau aprilie in functie de momentul intrarii in vegetatie pentru fiecare specie in parte.Echipele ... citeste toata stirea