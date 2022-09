Incep lucrarile pentru implementarea retelei de gaze in comuna Poarta Alba

Primarul comunei Poarta Alba, Vasile Delicoti, a anun'at ca de saptamana viitoare incep lucrarile de introducere a retelei de gaze. Edilul spune ca lucrarile se vor desfasura in paralel cu cele de asfaltare.Amintim ca, potrivit Primariei Poarta Alba, proiectul are ca obiectiv general realizarea unei retele inteligente de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 57,448 km, cu functionalitate 100%, in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare si ... citeste toata stirea