Incep scufundarile simulate la Centrul de Scafandri

Noul Sistem de Scufundare Simulata LH-300, care a intrat in dotarea Centrului de Scafandri la finele anului 2022, isi incepe oficial activitatea, odata cu debutul Cursului de scafandru lucrator subacvatic.Planificat pe durata a 12 saptamani, in perioada 06 februarie - 28 aprilie 2023, cursul urmareste sa formeze competentele profesionale necesare scafandrilor pentru a executa scufundari cu alimentare de la suprafata cu aer sau cu amestecuri gazoase respiratorii, la adancimi cuprinse in marja ... citeste toata stirea