Incepand cu 1 iulie, salariul de baza minim brut este 3.700 lei

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta informeaza angajatorii care functioneaza pe raza judetului Constanta ca, incepand cu data de 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 168,000 ore pe luna, reprezentand 22,024 lei/ora, conform H.G. 598 din 06 iunie 2024."Reamintim ca salariul minim brut pe tara garantat in plata este o suma stabilita ... citește toată știrea