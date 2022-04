In perioada 29.03.2022-01.04.2022 temperatura medie exterioara a aerului inregistrata la nivelul municipiului Constanta a fost mai mare de 100 C,astfel incat sunt indeplinite conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru oprirea furnizarii caldurii.Avand in vedere acest fapt, Termoficare Constanta SRL ... citeste toata stirea