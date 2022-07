Incepe a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice

Persoanele fizice se pot inscrie incepand de vineri, ora 10:00, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice, in vederea selectarii voucherelor aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer conditionat, uscatoarele de rufe si aspiratoarele, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).Bugetul acestei etape este de 15 milioane de lei, iar selectia voucherelor se face in perioada 8 iulie, ora 10:00 - 14 iulie, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului.In ... citeste toata stirea