Incepe Festivalul BLACK SeaMPHONY, la Constanta

Au mai ramas doua zile pana va incepe Festivalul BLACK SeaMPHONY, eveniment in care muzica intalneste marea.Prima editie a Festivalului BLACK SeaMPHONY va avea loc la Constanta, in perioada 19-21 august, in Piata Ovidiu, incepand cu ora 20:30. Evenimentul este organizat de Directia Cultura, Educatie, Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Constanta in parteneriat cu Asociatia Philson Young.Orchestra Simfonica Bucuresti a pregatit in cele trei zile in care BLACK SeaMPHONY Festival va ... citeste toata stirea