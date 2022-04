Incepe Luna Sfanta Ramazan pentru musulmani. Ce trebuie credinciosii sa faca in aceasta perioada

Luna Sfanta Ramazan incepe in acest an in ziua de 2 aprilie, urmand ca Ramazan Bayramul sa fie celebrat in zilele de 2, 3 si 4 mai. Muftiatul Cultului Musulman anunta ca toti credinciosii se pregatesc sa intampine Luna Sfanta Ramazan, care incepe pe 2 aprilie. "Este un moment important pentru noi toti credinciosii musulmani, cand aducem lauda si recunostinta noastra Bunului Creator pentru aceasta reintalnire cu Luna Coranului Cel Sfant", transmite Muftiatul. Luna Ramazan se deosebeste de restul ... citeste toata stirea