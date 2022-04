Incepe perioada de inscrierere a copiilor la crese

Pentru anul scolar 2022 -2023, inscrierile se vor desfasura in perioada 02.05.2022 - 31.05.2022.Dosarul de inscriere in forma completa (cererea de inscriere impreuna cu documentele obligatorii de inscriere), se depune in sistem on-line, la adresa pusa la dispozitie de Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta: inscriericrese@dgas-ct.ro, incepand cu data de 02.05.2022 ora 08:00. Cererile transmise dupa ora 16:00 sau in zilele nelucratoare, vor fi inregistrate in urmatoarea zi lucratoare. ... citeste toata stirea