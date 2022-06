Inchisoare de la 2 la 7 ani pentru cei care incearca sa vanda sau sa cumpere un copil

Vanzarea sau cumpararea unui copil, prin ocolirea procedurii de adoptie, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, prevede un proiect initiat de parlamentari USR PLUS, adoptat marti de Senat.Proiectul are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, in sensul incriminarii faptei parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil care pretinde bani ori foloase materiale "in scopul stabilirii intre copil si terte persoane a unor legaturi ... citeste toata stirea