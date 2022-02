Inchisoare pe viata pentru bruta care a ucis un tata si i-a violat fiica, sub privirile familiei

Bestia care a ucis un tata si i-a violat fiica, sub privirile terifiate ale surorii sale, de 15 ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata si la plata de daune materiale si morale de 500.000 de euro. Decizia poate fi insa atacata cu apel.Tragedia s-a intamplat e data de 02 iulie 2021, in jurul orei 03.45, cand politistii Sectiei 5 Rurala Cogealac - IPJ Constanta au fost sesizati, prin apel 112, de catre o minora, de 15 ani, cu privire la faptul ca o persoana ar fi patruns in locuinta sa, ... citeste toata stirea