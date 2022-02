Inchisoare pe viata pentru criminalul de la Corbu. A omorat un barbat si a violat-o pe fiica acestuia

Tanarul de 29 de ani a primit sentinta Tribunalului Constanta: inchisoare pe viata. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Judecatorii Tribunalului Constanta s-au pronuntat miercuri, 2 februarie, in dosarul in care Mustafa Denis (29 de ani) era acuzat de omor calificat, viol, lipsire de libertate in mod ilegal. Judecatorii au decis sa-l condamne la inchisoare pe viata. sentinta nu este definitiva. In dimineata zilei de 2 iulie 2021, Mustafa Denis a mers in locuinta unei familii ... citeste toata stirea