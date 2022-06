O nava maritima care se afla in mars pe canalul Sulina al Dunarii a esuat, miercuri dupa-amiaza, in apropiere de mila 25, pe fondul intalnirii cu alte vase, potrivit Capitaniei Zonale a Portului Tulcea, noteaza Agerpres.foto: arhivaNava, aflata sub pavilion Panama, nu avea incarcatura si se indrepta spre portul ucrainean Izmail atunci cand a esuat, citeaza stiripesurse.ro.Vasul a fost ... citeste toata stirea