Incidenta cazurilor de Covid 19 a depasit 5 la mia de locuitori la Constanta

Conform datelor furnizate de DSP Constanta, sambata, 15 ianuarie 2022, incidenta raspandirii COVID-19 in municipiul Constanta erade 5,1 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de vineri, cand a fost de 4,55.Injudetul Constanta, incidenta raspandirii COVID-19 in municipiul Constanta erade 3,36 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri era de 3,02.Incidenta in localitatile din judetul Constanta este urmatoarea:LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ... citeste toata stirea