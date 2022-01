Incidenta mai mare de 3 la mia de locuitori, in judetul Constanta

In cadrul CJSU, a fost votata vineri, 28 ianuarie a.c., Hotararea nr. 8. care prevede reevaluarea incadrarii din Hotararea CJSU nr. 6/14.01.2022 si mentinerea incadrarii judetului Constanta in limita de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori.Toate Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta ale U.A.T.-urilor din judetul Constanta vor adopta Hotarari (conform incadrarii in limitele de incidenta cumulata la 14 zile) pentru dispunerea masurilor de prevenire a raspandirii ... citeste toata stirea