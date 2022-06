Indieni cu permise de sedere irlandeze false, depistati in zona de tranzit a Aeroportului Otopeni

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Henri Coanda Bucuresti au depistat, in zona de tranzit international, cinci cetateni indieni care au prezentat pentru control pasapoarte si permise de sedere irlandeze, false, pentru a se imbarca la o cursa in directia Frankfurt.In data de 21.06.2022, in jurul orelor 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda Bucuresti, politistii de frontiera au efectuat in baza analizei de risc verificari in zona de ... citeste toata stirea