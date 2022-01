INDIVIDUL care si-a OMORAT mama are ALERGIE la PUSCARIE!

Crima teribila petrecuta in Daeni, judetul Tulcea. Sorin Rusu si-a omorat in bataie mama, dupa care, speriat de ceea ce a facut, a ascuns cadavrul acesteia in stuf, pe malul unui parau, iar hainele femeii le-a aruncat la gunoi.Magistratii din cadrul Tribunalului Tulcea au decis condamnarea lui Sorin Rusu la 7 ani si 4 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de violenta in familie raportat la infractiunea de omor si in concurs cu infractiunea de profanare de cadavre. Sentinta a ... citeste toata stirea