Inflatia a atins o valoare record - 16,8% in noiembrie

In luna noiembrie, inflatia a atins o valoare record, de 16,8%, dupa 15,3% in octombrie. Cel mai mult s-au scumpit marfurile alimentare, nealimentare si serviciile. Dintre marfurile alimentare, cel mai mult au crescut preturile la zahar, unt si ulei, dar preturi foarte mari au mai inregistrat energia electrica si gazele. Datele au fost publicate de Institutul National de Statistica.In luna noiembrie, preturile de consum au crescut cu 1,3% comparativ cu luna precedenta, in conditiile in care