Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa-si planifice cu mare atentie revenirea din minivacanta de 1 Mai dinspre litoralul Marii Negre catre Capitala, avand in vedere ca este de asteptat ca pe autostrada A2 sa se inregistreze valori intense de trafic, luand in considerare numarul mare de turisti aflati in ultimele zile in statiuni.Pentru evitarea timpilor de asteptare in coloane, puteti opta pentru rute alternative la autostrada ... citeste toata stirea