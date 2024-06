INFOTRAFIC. Trafic in crestere pe principalele drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, situatia traficului pe cele mai importante artere rutiere se prezinta astfel:Autostrada A1 Bucuresti - Ramnicu-Valcea:Valori usor crescute pe Calea 1, de 30 auto/minut, in zona kilometrului 60 si 40 auto/minut in zona kilometrului 86; traficul este fluent;Autostrada A2 Bucuresti - Constanta:Pe sensul Constanta - Bucuresti - o medie de 35 auto/minut, valorile de trafic fiind in crestere; pe ... citește toată știrea