Inlocuirea conductelor retelei de transport a agentului termic continua la Constanta

Primaria Constanta precizeaza ca lucrarile de inlocuire a conductelor retelei de transport a agentului termic continua in Constanta.Se lucreaza atat la etapa II a proiectului de inlocuire a conductelor, cat si la etapa III care sunt realizate pana acum in procent de 45% respectiv 75%.Pentru a asigura agentul termic in mod continuu catre locuitorii din zona si in perioada de inlocuire a conductelor, firmele contractate pentru realizarea lucrarilor monteaza in imediata vecinatate a canalului ... citește toată știrea