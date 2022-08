Inspectorii DSV au aplicat, in acest sezon estival, amenzi de peste 4 milioane de lei

La sediul DSVSA Constanta a avut loc luni, 29 august, sedinta de inchidere a Comandamentului Sezon Estival 2022. In perioada 27.06-28.08.2022 s-au realizat 1.970 de controale la operatorii economici cu activitate in alimentatia publica si desfacerea cu amanuntul a produselor alimentare. Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat 439 de sanctiuni in valoare de 4.075.800 lei.In total, au fost emise o ordonanta de interzicere a activitatii si patru ordonante de ... citeste toata stirea