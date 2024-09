Inspectorii ITM Constanta au verificat 16 statii de comercializare a carburantilor

Intr-o actiune menita sa asigure respectarea normelor de munca si securitate in statiile de distributie a carburantilor, ITM Constanta a desfasurat o campanie in perioada 2-4 septembrie. Obiectivele principale ale acestei campanii au fost verificarea contractelor individuale de munca, precum si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca in acest sector cu risc sporit.Inspectorii au vizat in special modul in care angajatorii din domeniul respectiv respecta legislatia privind ... citește toată știrea