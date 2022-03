Institutiile constantene au prezentat bilanturile de activitate pentru anul 2021

Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian COSA, a convocat Colegiul Prefectural, in cadrul caruia DSP Constanta si ISJ Constanta au prezentat bilanturile de activitate pentru anul 2021, in timp ce CJP Constanta a comunicat implementarea unui proiect menit sa eficientizeze activitatea institutiei.Astfel, in anul 2021,DSP Constantaa eliberat urmatoarele cantitati de vaccinuri si carnete de vaccinari: 6.015 doze pentru vaccinul de Hepatita B pediatric, 13.440 pentru BCG, 16.615 pentru ... citeste toata stirea