Institutul National de Statistica: Campanii de mesaje false, transmise in numele INS

InstitutulNational de Statistica atentioneaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele INS."Atentionam asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele Institutului National de Statistica, prin care agentii economici sunt solicitati sa furnizeze informatii in vederea realizarii unui studiu privind relatiile economice internationale", precizeaza insitutul intr-un comunicat.Mesajele sunt transmise de pe adresa de ... citește toată știrea