Intalnire a detinatorilor de retele de utilitate publica din Constanta

Primaria Municipiului Constanta a organizat astazi o intalnire cu toti detinatorii de retele de utilitate publica pentru ca lucrarile de reparatii si investitii in domeniul public sa se desfasoare in cele mai bune conditii.Pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, tronsonul cuprins intre bulevardul Aurel Vlaicu si strada Soveja, a inceput demontarea stalpilor vechi de beton pentru ca lucrarile de asfaltare care se vor demara in scurt timp sa nu fie afectate. In aceste zile, se actioneaza pe partea ... citeste toata stirea