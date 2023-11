Doua nave ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au intervenit duminica, timp de mai multe ore, la un vapor aflat in avanportul Constanta, care avea probleme de manevrabilitate din cauza furtunii.ARSVOM a informat, printr-un comunicat de presa, ca, in dimineata zilei de duminica, institutia a fost alertata de catre Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) si i s-a solicitat sa intervina la o nava cu probleme de manevrabilitate.Nava Mecit Kaptan, sub pavilion Barbados, ... citeste toata stirea