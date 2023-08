Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) intervine, miercuri, la o nava tip cargo aflata in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta. Este vorba de un vapor ce are un echipaj format din opt membri, incarcat cu grau.Nava tip general cargo in pericol de scufundare. ARSVOM in asistenta cu doua nave, PHOENIX si BRIZO.Astazi, 30.08.2023, la ora 15:00, Nava SAR PHOENIX, apartinand Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Constanta , cu ... citeste toata stirea