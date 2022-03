Intrebarile unei doctorite scot la iveala incompetenta administratiei Chitac

Spitalul de Boli Infectioase din Constanta nu a fost deschis nici pe 15 decembrie 2021, cum a promis initial primarul Vergil Chitac, nici pe 1 martie, cum a declarat apoi, in varianta optimista. Si azi e inchis si va mai sta asa ceva timp.In timp ce in Cluj se semneaza hartiile pentru un nou spital judetean, de peste 300 de milioane de euro, in Constanta nu se poate repara nici macar ce avem.Una din doctoritele spitalului, Corina Maxim-Mitroi, a pus cateva intrebari conducerii, la care, ... citeste toata stirea