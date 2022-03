Gigacalorie in Constanta este una din cele mai scumpe din tara si asta se vede in pretul pe care il platesc cei racordati la RADET.Un cititor ne-a trimis factura pe care a primite-o pentru luna februarie 2022. O luna mai scurta si in care nu am avut parte de temperaturi deosebit de scazute.Constanteanul a ... citeste toata stirea