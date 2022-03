Invadatorii rusi nu mai au mancare si combustibil decat pentru trei zile. Soldatii fura covoare. Ar putea folosi arme chimice si biologice

Armata ucraineana sustine, intr-un raport dat publicitatii marti dimineata, ca fortele ruse mai au munitie si mancare pentru cel mult trei zile, informeaza The Guardian."Conform informatiilor pe care le avem, fortele ruse de ocupatie care actioneaza in Ucraina au munitie si mancare pentru cel mult trei zile", se arata in raport.Oficialii ucraineni au precizat ca situatia este la fel si in ceea ce priveste combustibilul.Ihor Lutenko, unul dintre miltarii care apara Kievul, afirma ca ... citeste toata stirea