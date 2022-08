Investitorii aglomereaza zona din spatele Carrefour cu inca un ansamblu rezidential

O firma nou infiintata, in anul 2022, de catre 2 afaceristi de nationalitate turca, are in plan ridicare a 2 imobile cu 10 etaje, in Constanta. Este vorba despre societatea Nova Property Development, infiintata de Kleidco Real Property Development SRL si Hkl Real Property Development SRL, fiind vorba despre afaceristii Sarayli Murat si Keles Hicabi.Noi imobile ar urma sa se construiasca, in Constanta, in zona Tomis Plus. O societate infiintata in anul 2022, de catre doi afaceristi de origine ... citeste toata stirea