Ioan Niculae a fost eliberat din inchisoare. Omul de afaceri are in plan sa revina in fotbal."Da, este adevarat! A revenit in libertate. Tot timpul tinem legatura, vrem sa mentinem echipa in a treia liga. Inscriem echipa acum pentru Liga 3, greaua mostenire ne-a privat de a ramane in esalonul secund.Nu puteam sa supravietuim cu -20 de puncte, a fost foarte dificil. Din informatiile mele nu se doreste desfiintarea acestei echipe, ci dimpotriva. Sa revenim in prima liga.Ne vom ... citeste toata stirea