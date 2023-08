Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata seara, in contextul exploziilor de la Crevedia, ca prioritatea zero este, in acest moment, "sa le oferim celor afectati tot sprijinul necesar si sa le facilitam accesul la tratament in regim de urgenta"."O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania si sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleante familiilor indurerate si le urez insanatosire grabnica celor raniti. In acest moment, ... citeste toata stirea