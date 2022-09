Iohannis: Este nevoie de o reprezentativitate mai mare a tinerilor

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj in cadrul in cadrul celei de-a VII-a editii a Summitului Tinerilor, in care afirma ca este nevoie de o reprezentativitate mai mare a acestora si de incurajarea lor sa fie activi si vocali, inclusiv prin exprimarea optiunilor de vot."Intr-o democratie matura si sanatoasa, toti membrii societatii trebuie sa fie reprezentati, in mod echitabil, la nivel decizional. De aceea, este nevoie de o reprezentativitate mai mare a tinerilor si de ... citeste toata stirea